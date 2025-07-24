Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:11, 24 июля 2025Наука и техника

Выявлено неожиданное влияние кофеина на действие антибиотиков

PLOS: Кофеин снижает активность антибиотиков против бактерий Escherichia coli
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kyrylo Vasyliev / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из университетов Тюбингена и Вюрцбурга выяснили, что привычные продукты питания могут менять эффективность лекарств. В новой работе, опубликованной в PLOS Biology, они показали: кофеин способен снижать активность некоторых антибиотиков против бактерий Escherichia coli.

Ученые изучили, как 94 разных вещества — от медикаментов до пищевых ингредиентов — влияют на работу генов и транспортных белков бактерий. Эти белки контролируют, какие вещества попадают внутрь клетки и выводятся наружу. Оказалось, что кофеин запускает каскад изменений через ген‑регулятор Rob, из‑за чего транспортные белки начинают хуже пропускать антибиотик ципрофлоксацин.

Такое влияние не обнаружено у другой бактерии, Salmonella enterica, что подчеркивает: даже близкородственные микроорганизмы могут реагировать на одинаковые стимулы по‑разному. По словам авторов, речь идет не о классической устойчивости к антибиотикам, а об «низкоуровневой» — когда бактерия временно изменяет свои механизмы без мутаций.

Авторы считают, что эти данные могут повлиять на рекомендации по лечению. В будущем врачам, возможно, придется учитывать не только назначенные лекарства, но и то, какие продукты и напитки — в том числе содержащие кофеин — употребляет пациент во время терапии.

Ранее стало известно, что умеренное потребление кофеина во время тренировки может повышать физическую выносливость в жарких условиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с более чем 40 пассажирами на борту пропал в Амурской области. Что об этом известно?

    Таиланд ответил на огонь со стороны Камбоджи

    Россиянин описал аквапарк в Европе словами «персонал смотрит на девушек за деньги»

    Россиянин оставил годовалого ребенка в коляске возле магазина и ушел по делам

    Правительство Украины назвали ее коварным врагом

    Мощное замлетрясение произошло в Индонезии

    Обнаружен горящий фюзеляж пропавшего Ан-24 с пассажирами

    В Таиланде объявили эвакуацию на границе с Камбоджей

    По всей стране ФСБ задержала призывавших к расправе над военными россиян

    Опубликован список членов экипажа пропавшего в Приамурье Ан-24

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости