Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:11, 24 июля 2025Мир

Билла и Хиллари Клинтон вызовут на допрос из-за связи с Эпштейном

NYP: Конгресс США проголосовал за допрос Клинтонов из-за связи с Эпштейном
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

Конгресс США проголосовал за вызов на допрос бывшего президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари в рамках расследования их возможной связи с финансистом Джеффри Эпштейном и его предполагаемой сообщницей Гислейн Максвелл. Об этом пишет New York Post (NYP).

«Клинтоны и несколько бывших высокопоставленных чиновников Министерства юстиции (...) были включены в список повесток, запрошенных [конгрессменом Скоттом] Перри с целью "расширить всестороннее расследование комитета в отношении госпожи Максвелл"», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в списке потенциальных свидетелей также числятся бывший директор ФБР Джеймс Коми, экс-генпрокуроры Лоретта Линч, Эрик Холдер, Меррик Гарланд, а также бывший спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что нынешний президент США Дональд Трамп и Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, на протяжении 15 лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба пассажиров разбившегося в России самолета Ан-24

    Пассажиры рухнувшего в России Ан-24 описывали самолет фразой «тихий ужас»

    Рой пчел ворвался в школьный класс и набросился на детей

    ВС России применили FPV-дрон с автоматом Калашникова в зоне СВО

    СК раскрыл все этапы теракта на Крымском мосту

    Российские врачи спасли женщину с 12-килограммовой опухолью яичника

    В Госдуме заговорили о третьей мировой войне после боев Таиланда и Камбоджи

    В Хабаровском крае объявили трехдневный траур в связи c крушением Ан-24

    Роналду дал совет россиянину из UFC после поражения

    Подозреваемого в присвоении 600 миллионов в России мужчину депортировали из Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости