Билла и Хиллари Клинтон вызовут на допрос из-за связи с Эпштейном

NYP: Конгресс США проголосовал за допрос Клинтонов из-за связи с Эпштейном

Конгресс США проголосовал за вызов на допрос бывшего президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари в рамках расследования их возможной связи с финансистом Джеффри Эпштейном и его предполагаемой сообщницей Гислейн Максвелл. Об этом пишет New York Post (NYP).

«Клинтоны и несколько бывших высокопоставленных чиновников Министерства юстиции (...) были включены в список повесток, запрошенных [конгрессменом Скоттом] Перри с целью "расширить всестороннее расследование комитета в отношении госпожи Максвелл"», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в списке потенциальных свидетелей также числятся бывший директор ФБР Джеймс Коми, экс-генпрокуроры Лоретта Линч, Эрик Холдер, Меррик Гарланд, а также бывший спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что нынешний президент США Дональд Трамп и Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, на протяжении 15 лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.