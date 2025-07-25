Акула напала на подростка

В США юный серфингист отбился от акулы ногой

В США 18-летнего инструктора по серфингу укусила акула. Об этом сообщает CBS News.

Акула напала на Сэма Холлиса во время занятий серфингом на пляже Нью-Смирна-Бич, штат Флорида. «Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: "Я тобой перекушу"», — рассказал пострадавший. Юный серфингист смог отбиться от хищницы ударив ее ногой. После инцидента его доставили в больницу с неопасными для жизни травмами.

Несмотря на происшествие, подросток намерен вернуться на воду. «Нет причин бросать то, что любишь, из-за одного неприятного случая», — заявил Холлис.

Нью-Смирна-Бич считается «мировой столицей нападений акул» — с 1980-х годов здесь зафиксировано более 300 нападений. Это уже третий инцидент за последний месяц: в июне серфера сбила с доски акула-прядильщик, а в июле еще один спортсмен получил укус в руку, который сравнил с «медвежьим капканом».

Эксперты отмечают, что большинство атак в этом районе происходят по ошибке — акулы путают серферов с рыбой. Пострадавшие обычно отделываются незначительными ранениями, как и Холлис, который планирует продолжить занятия серфингом после выздоровления.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка едва не потеряла руку после нападения акулы у берегов США. Конечность пришили обратно, и уже через 48 часов после операции девочка смогла пошевелить пальцами.