Банк России не рассматривал сохранение ключевой ставки на прежнем уровне

Набиуллина: ЦБ 25 июля выбирал между снижением ключевой ставки до 19 % или 18 %

Совет директоров Банка России на заседании 25 июля не рассматривал сохранение ключевой ставки на прежнем уровне. Об этом на пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, в Центробанке (ЦБ) сегодня обсуждали только варианты снижения ставки до 19 или 18 процентов годовых. В итоге выбор был сделан в пользу второго варианта.

Набиуллина также отметила, что на отдельных заседаниях в 2025 году ключевая ставка вновь может быть снижена на 1, 1,5 или 2 процентных пункта, но не исключены и паузы в этом процессе. «Равномерная траектория снижения может быть при более убедительной картине стабилизации инфляции, инфляционных ожиданий на низком уровне и отсутствии новых инфляционных шоков», — подчеркнула она.

В пресс-релизе ЦБ по поводу решения опустить ключевую ставку до 18 процентов ранее было заявлено о намерении поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4 процента в 2026 году.