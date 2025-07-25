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14:48, 25 июля 2025Спорт

Бывший футболист «Спартака» отказался уважать Станковича как тренера

Бывший футболист «Спартака» Селихов отказался уважать Станковича как тренера
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Деян Станкович

Деян Станкович. Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Селихов раскрыл отношение к главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу. Об этом сообщает Legalbet.

Футболист отметил, что уважает его как футболиста, однако отказался говорить об уважении к Станковичу как к тренеру. «Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода. Когда мне сообщили, что я не лечу на второй сбор, это не он мне сказал, а новый спортивный директор Кахигао», — заявил Селихов.

Голкипер покинул «Спартак» в феврале 2025 года. Селихов продолжил карьеру в «Урале».

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В прошлом сезоне красно-белые заняли четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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