Бывший посол США высказался о своем совете россиянам

Экс-посол США Макфол назвал ошибкой совет россиянам отказываться от гражданства

Бывший американский посол в России Майкл Макфол заявил, что ошибся, посоветовав желающим переехать в США россиянам отказываться от гражданства РФ. Об этом он написал в соцсети X.

«Россиянам, приверженным демократии, не следует отказываться от своего гражданства, чтобы жить в изгнании в США, поскольку я надеюсь, что в конце концов они вернутся в Россию и будут строить там демократию», — пояснил экс-посол.

Он также отметил, что россияне «слишком много» жалуются на трудности, с которыми сталкиваются при проживании за границей.

Ранее Макфол в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) призвал россиян-эмигрантов отказываться от гражданства РФ. Он подчеркнул, что раздумывающий над переездом в Соединенные Штаты человек должен решить, в отношении какой страны он хочет быть «лояльным» — США или России.