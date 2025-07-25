Державший в одиночку оборону боец СВО высказался о своем задержании

Державший в одиночку оборону боец СВО Алиев опроверг свое задержание в Москве

Прославившийся в сети российский боец специальной военной операции (СВО) из Дагестана Закарья Алиев с позывным Смайлик высказался о своем задержании в Москве. Об этом сообщает ИА «Регнум».

В комментарии журналистам он опроверг данные сообщения, подчеркнув, что его никто не задерживал. Алиев пояснил, что у него проверили документы, однако вся процедура заняла не более пяти минут. Он добавил, что в настоящее время он официально находится в отпуске по 1 августа.

Ранее российский военный корреспондент и военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что Алиева пригласили в Госдуму, где он должен был встретиться с депутатом. Однако до пункта назначения он не добрался — по пути в Госдуму его задержала полиция.

В ноябре прошлого года видео с Алиевым распространилось по соцсетям. Военнослужащий записал ролик из окопа, который он в одиночку оборонял от украинских солдат.

