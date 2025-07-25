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23:14, 25 июля 2025Россия

Державший в одиночку оборону боец СВО высказался о своем задержании

Державший в одиночку оборону боец СВО Алиев опроверг свое задержание в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Закарья Алиев

Закарья Алиев. Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Прославившийся в сети российский боец специальной военной операции (СВО) из Дагестана Закарья Алиев с позывным Смайлик высказался о своем задержании в Москве. Об этом сообщает ИА «Регнум».

В комментарии журналистам он опроверг данные сообщения, подчеркнув, что его никто не задерживал. Алиев пояснил, что у него проверили документы, однако вся процедура заняла не более пяти минут. Он добавил, что в настоящее время он официально находится в отпуске по 1 августа.

Ранее российский военный корреспондент и военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что Алиева пригласили в Госдуму, где он должен был встретиться с депутатом. Однако до пункта назначения он не добрался — по пути в Госдуму его задержала полиция.

В ноябре прошлого года видео с Алиевым распространилось по соцсетям. Военнослужащий записал ролик из окопа, который он в одиночку оборонял от украинских солдат.

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