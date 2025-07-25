Российского бойца, три недели в одиночку державшего оборону от ВСУ, задержали по пути в Госдуму. В чем причина?

Известного бойца СВО Алиева задержали по дороге в Госдуму

Прославившегося в сети российского бойца специальной военной операции (СВО) из Дагестана Закарью Алиева с позывным Смайлик пригласили в Госдуму, где он должен был встретиться с депутатом. Однако до пункта назначения он не добрался — по пути в Госдуму его задержала полиция. Это произошло в метро.

Подробностями о ситуации поделился российский военный корреспондент и военный эксперт Владислав Шурыгин.

Российский боец проходит в базе розыска как дезертир

По словам Шурыгина, оказалось, что Алиев находится в базе розыска дезертиров.

Да-да! Именно дезертиров! И подала его туда родная воинская часть! Против него в Ингушетии возбуждено уголовное дело. Почти пять часов Закарью продержали в отделе, разбираясь с его статусом военкор Владислав Шурыгин

Военкор уточнил, что правоохранители узнали Алиева, также при нем были все документы, что помогло быстрее разобраться в ситуации. Однако необъяснимым остается то, как мужчина мог попасть в базу дезертиров, при этом, как оказалось, уже в четвертый раз.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Шурыгин уточнил, что первый раз разыскные документы прислали в госпиталь, когда военнослужащий проходил лечение после того, как три недели в одиночку держал оборону от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда госпиталь сообщил, что мужчина никуда не убегал, а находится на лечении. Через месяц Алиев вновь оказался в базе розыска, после этого еще дважды он попадал в этот список. «Что это? Сбой компьютерной программы учета или кому-то в полку, где он служит, очень хочется избавиться от чудом выжившего героя?» — задается вопросом военный эксперт.

Алиев больше 20 дней один держал оборону, за его голову на Украине объявлена многомиллионная награда

В ноябре прошлого года видео с Алиевым распространилось по соцсетям. Военнослужащий записал ролик из окопа, который он в одиночку оборонял от украинских солдат. Показывая кадры обстановки, он назвал ее кладбищем, продемонстрировав обугленные стволы деревьев и заваленную мусором землю.

В результате мужчина смог добраться до российских бойцов — и его отправили на лечение. У него были проблемы с ногой, с коленом. Кроме того, из-за того, что он несколько дней питался только луком, который он прихватил из вражеских окопов, у него начались проблемы с желудком.

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Позже за голову Алиева на Украине пообещали награду в размере 50 миллионов рублей.

В России резко выросло число случаев необоснованного признания бойцов СВО дезертирами

«К сожалению, очень легко и часто безосновательно бойцам присваивается статус СОЧ. Нужно нести ответственность за присвоение этого статуса. Мы будем защищать честь наших солдат», — сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Она связала это с недостаточным контролем и отсутствием четких критериев присвоения статуса самовольно оставившего часть.