По дороге в Госдуму задержали почти месяц в одиночку державшего оборону бойца СВО

Шурыгин: По дороге в Госдуму задержали известного бойца СВО Закарью Алиева

По дороге в Госдуму задержали известного бойца специальной военной операции (СВО) из Дагестана Закарью Алиева, почти месяц в одиночку державшего оборону от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил российский военный корреспондент и военный эксперт Владислав Шурыгин в Telegram.

Как рассказал журналист, с военнослужащим произошла «необъяснимая история» — участник СВО направлялся на встречу с одним из депутатов, когда в метро его остановила полиция и задержала для разбирательства. Оказалось, что Алиев включен в базу дезертиров.

«Да-да! Именно дезертиров! И подала его туда родная воинская часть! (...) Почти пять часов Закарью продержали в отделе, разбираясь с его статусом. Благо, полицейские его узнали, и с ним были все его документы», — рассказал Шурыгин.

Он добавил, что Алиева уже не первый раз вносят в базу дезертиров — случай в Москве для него уже четвертый. Каждый раз воинская часть признавала ошибку и удаляла бойца из базы, но вскоре он вновь появлялся в списке самовольно отсутствующих.

Что это? Сбой компьютерной программы учета или кому-то в полку, где он служит, очень хочется избавиться от чудом выжившего героя? Владислав Шурыгин

Известно, что Закарья Алиев три недели в одиночку отбивался от атак украинских войск. Эвакуационной группе не удавалось помочь ему, поскольку все подступы обстреливались ВСУ. На Украине объявили награду в размере 50 миллионов рублей за голову российского военного.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова отмечала, что число случаев необоснованного присвоения бойцам СВО статуса дезертиров резко выросло в последнее время.