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18:18, 25 июля 2025Ценности

Дизайнер раскрыла способы повысить самооценку плюс-сайз россиянкам с помощью одежды

Дизайнер Кошкарова: Одежда по размеру повышает самооценку плюс-сайз россиянок
Екатерина Ештокина

Фото: Remo Casilli / Reuters

Дизайнер Мария Кошкарова раскрыла плюс-сайз россиянкам способы повысить самооценку с помощью одежды. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

Так, собеседница издания рассказала, что когда полные женщины выбирают одежду по размеру, у них меняется самооценка.

Сначала покупательницы испытывают дискомфорт от непривычного ощущения ткани на теле. Но уже через несколько минут начинают замечать, как подчеркивается талия, как красиво лежит ткань на плечах. Это момент, когда страх сменяется удивлением, а затем и удовольствием

Мария Кошкаровадизайнер

По этой причине она также обратила внимание на цвета в одежде, подчеркнув, что пастельные оттенки, которые раньше считались табу, сейчас становятся удачным способом преображения.

«Женщина, десятилетиями носившая исключительно черное, примеряет, например, платье цвета морской волны и вдруг замечает, как преображается ее лицо, как светлеет кожа. Это всегда эмоциональный момент, который многие называют переломным», — рассказала эксперт.

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В связи с этим она посоветовала начать с малого и надеть цветное пальто поверх привычного черного комплекта или добавить яркий шарф к базовому платью.

Ранее в июле были перечислены главные тренды в осенней одежде для россиянок с пышными формами. Кошкарова посоветовала женщинам плюс-сайз носить жакеты с удлиненным силуэтом и мягкими плечами.

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