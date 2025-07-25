Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:43, 25 июля 2025Ценности

Перечислены главные тренды в осенней одежде для россиянок с пышными формами

Дизайнер Кошкарова назвала брюки с высокой талией трендом для женщин плюс-сайз
Екатерина Ештокина

Фото: Freepik

Дизайнер Мария Кошкарова перечислила главные тренды в осенней одежде для россиянок с пышными формами. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

В первую очередь эксперт посоветовала женщинам плюс-сайз носить жакеты с удлиненным силуэтом и мягкими плечами, а также брюки с вертикальными стрелками и высокой талией. «Особенность сезона — плавные линии и отсутствие жестких конструкций. Даже классические рубашки теперь шьются с небольшими фасонными складками в области груди и талии», — уточнила она.

Материалы по теме:
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021
«Мой самый большой ужас» Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
«Мой самый большой ужас»Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
22 сентября 2021

Модными также Кошкарова назвала платья с запахом и V-образным вырезом и пальто с асимметричным кроем и регулируемым поясом. В то же время она призвала присмотреться к многослойным образам.

Кроме того, собеседница издания подчеркнула, что трендовыми оттенками будущего сезона станут сливовый с бархатистым подтоном, матовый изумруд, приглушенный медный и баклажановый. «Эти оттенки не просто скрывают, а выгодно подчеркивают пышные формы, создавая эффект дорогой картины», — заключила она.

В июне внешний вид плюс-сайз-блогерши во время выноса мусора из дома смутил публику. В размещенном ролике инфлюэнсерша была запечатлена в синей футболке и облегающих бежевых брюках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Единственный в России авианосец хотят пустить на металлолом. Какие задачи выполнял «Адмирал Кузнецов» и почему он стал не нужен?

    В Минздраве Турции ответили на сообщения об инциденте с Кадыровым

    Сердце отдыхавшего в Таиланде туриста остановилось во время разговора по телефону

    В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Бывший российский прокурор поплатился за многомиллионную взятку

    Из отеля украли более 10 павлинов на тысячи долларов

    Москву накроют «дьявольские» облака

    Назван неожиданный фактор риска развития деменции

    Россияне обвинили мужчину в домогательствах к детям и привязали его к столбу

    Трампу предложили стратегию решения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости