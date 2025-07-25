Перечислены главные тренды в осенней одежде для россиянок с пышными формами

Дизайнер Кошкарова назвала брюки с высокой талией трендом для женщин плюс-сайз

Дизайнер Мария Кошкарова перечислила главные тренды в осенней одежде для россиянок с пышными формами. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

В первую очередь эксперт посоветовала женщинам плюс-сайз носить жакеты с удлиненным силуэтом и мягкими плечами, а также брюки с вертикальными стрелками и высокой талией. «Особенность сезона — плавные линии и отсутствие жестких конструкций. Даже классические рубашки теперь шьются с небольшими фасонными складками в области груди и талии», — уточнила она.

Модными также Кошкарова назвала платья с запахом и V-образным вырезом и пальто с асимметричным кроем и регулируемым поясом. В то же время она призвала присмотреться к многослойным образам.

Кроме того, собеседница издания подчеркнула, что трендовыми оттенками будущего сезона станут сливовый с бархатистым подтоном, матовый изумруд, приглушенный медный и баклажановый. «Эти оттенки не просто скрывают, а выгодно подчеркивают пышные формы, создавая эффект дорогой картины», — заключила она.

В июне внешний вид плюс-сайз-блогерши во время выноса мусора из дома смутил публику. В размещенном ролике инфлюэнсерша была запечатлена в синей футболке и облегающих бежевых брюках.