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14:41, 25 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Экономист предсказал эффект от снижения ключевой ставки ЦБ

Экономист Кульбака: Снижение ключевой ставки облегчит жизнь бизнесу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: JC_STOCKER / Shutterstock / Fotodom

После снижения ключевой ставки представителям бизнеса, которые платят деньги по кредитам, станет чуть-чуть полегче, полагает кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Эффект от решения Центрального Банка (ЦБ) России он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее регулятор принял решение снизить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — с 20 до 18 процентов.

Вероятнее всего, ни с кредитами, ни со вкладами после снижения ставки почти ничего не произойдет, предположил экономист. По его словам, с точки зрения потребительского рынка это очень небольшое, символическое изменение, которое показывает, что ЦБ контролирует инфляцию.

«2 процентных пункта — это не очень большая величина. Скажем, кому-то станет чуть полегче из бизнеса, кто платит деньги по кредитам, но в целом больших изменений не произойдет. Собственно говоря, это правильно, так и положено: задача Центробанка — делать так, чтобы резких изменений никаких не было», — заключил эксперт.

В июне ЦБ опустил ставку на один процентный пункт, до 20 процентов годовых. Эксперты отмечали, что в связи с замедлением инфляции регулятор фактически взял паузу, так как реальная ставка (за вычетом роста цен) сохранилась на рекордно высоком уровне.

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