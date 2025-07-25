Эксперты раскрыли удивительное действие витаминов B

TU: Нехватка витаминов группы B приводит к деменции и проблемам с сосудами

Восемь витаминов группы B, вместе называемых В‑комплексом, участвуют в работе множества важных процессов в организме. Специалисты из Университета Тафтса выяснили, что эти витамины помогают поддерживать здоровье мозга и сердца, а их нехватка может приводить к деменции и проблемам с сосудами. Исследование опубликовано на сайте Университета.

Особенно важны витамины B12 и B9 (фолат). Если их не хватает, повреждаются нервные клетки и растет уровень вещества гомоцистеина, которое вредно для сосудов и увеличивает риск инсульта и деменции. Проблема в том, что обычный анализ крови не всегда показывает скрытый дефицит B12. Более точными считаются тесты на метилмалоновую кислоту и гомоцистеин — они помогают вовремя заметить нехватку витаминов и начать лечение.

Ученые отмечают, что при достаточном поступлении витаминов группы B можно замедлить ухудшение памяти и снизить риск сердечно‑сосудистых болезней. Например, витамин B2 (рибофлавин) помогает снизить давление у некоторых людей, а витамин B6 может уменьшать воспаление в организме. Специалисты призывают врачей учитывать роль витаминов группы B, ведь простая коррекция их уровня может значительно улучшить здоровье.

Ранее ученые выявили неожиданную пользу витамина С. Они обнаружили, что аскорбиновая кислота способна активировать рост клеток кожи и усиливать эпидермис за счет эпигенетических изменений.