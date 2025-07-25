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16:42, 25 июля 2025Мир

Илон Маск сорвал контрнаступление ВСУ

Reuters: Маск отключил Starlink и сорвал контрнаступление ВСУ в 2022 году
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom  

Американский миллиардер Илон Маск приказал отключить спутниковый интернет Starlink и сорвал контрнаступление ВСУ в 2022 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам трех человек, знакомых с приказом, Маск поручил старшему инженеру калифорнийского офиса SpaceX отключить покрытие, в том числе в районе Херсона. «Мы должны это сделать», — сказал коллегам инженер компании Майкл Николлс.

Отмечается, что по приказу предпринимателя украинские войска лишились связи и запаниковали, беспилотники перестали работать, а артиллерийские подразделения, которые использовали Starlink для наведения огня, с трудом поражали цели.

Источник агентства подчеркнул, что это решение шокировало некоторых сотрудников компании и фактически изменило линию фронта, позволив Маску «взять исход конфликта в свои руки».

Представитель SpaceX сообщил изданию, что информация «неточна», и направил журналистов к сообщению в соцсети X, опубликованному ранее, в котором компания заявила, что Starlink полностью привержена оказанию услуг Украине.

Три человека, знакомые с решением Маска, добавили, что приказ, вероятно, был отдан из-за опасений предпринимателя, что контрнаступление Украины может «спровоцировать ответные ядерные удары со стороны России».

25 июля 2025 также произошел массовый сбой в работе Starlink. Спутниковые терминалы перестали работать по всему миру. Больше всего о неполадках сообщали пользователи в США, Канаде и Германии. Терминалы спутниковой передачи данных Starlink, используемые ВСУ, перестали работать по всей линии фронта.

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