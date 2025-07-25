Имущество пособника исполнителей теракта в «Крокусе» арестовали

Суд арестовал жилье и авто пособника исполнителей теракта в «Крокусе» Касимова

Басманный суд Москвы арестовал имущество пособника исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишера Касимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Арест был наложен на квартиру обвиняемого в городском округе Красногорске кадастровой стоимостью более 7,7 миллиона рублей, а также его автомобиль Mitsubishi Carisma 1.8. Теперь Касимов не может распоряжаться объектами и совершать с ними сделки.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске начали восстановление внешнего фасада третьего павильона «Крокус Экспо», в который входит концертный зал «Крокус Сити Холл». О сроках завершения работ пока неизвестно.