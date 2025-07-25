Сигнал Центробанка по ставке назвали максимально неопределенным

MMI: Центробанк может снизить ставку до 14 % к концу года, а может сохранить ее

Нынешний сигнал Центробанка относительно размера ключевой ставки на конец года оказался максимально неопределенным. Об этом со ссылкой на обновленный после заседания совета директоров прогноз регулятора пишет Telegram-канал MMI.

Его аналитики указывают, что диапазон среднего размера ставки к концу года теперь составляет 18,8–19,6 процента, а это значит, что к концу года она может как сохраниться на уровне 18 процентов, так и опуститься до 14 процентов.

Для реализации этих вариантов складывающиеся в экономике к концу года условия должны быть совершенно разными. По оценке авторов сообщения, в регуляторе ожидают предложения правительства по бюджету на следующий год и, возможно, пересмотр параметров текущего.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции также указала, что если бюджетное правило будет исполняться, то пересмотр траектории снижения ставки не потребуется, но в противном случае, то есть при резком росте расходов, политика регулятора поменяется.

Ранее в MMI заметили, что по состоянию на 18 июля, согласно данным электронного бюджета, расходы федерального бюджета достигли 23,8 триллиона рублей, что означает сильное ускорение трат по сравнению с первым полугодием. Чтобы уложиться в текущий план, правительство в оставшееся время должно сократить расходы на 11 процентов в годовом выражении, а если учитывать инфляцию, то на 20 процентов.

Если же этого не произойдет, то дефицит по итогам года может достигнуть восьми триллионов рублей, что в два раза выше текущего уровня, а это является серьезным проинфляционным фактором.