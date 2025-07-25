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15:55, 25 июля 2025Экономика

Набиуллина назвала основной риск для дальнейшего снижения ставки

Глава ЦБ Набиуллина назвала главным риском для снижения ставки расходы бюджета
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Несмотря на снижение ставки на два процентных пункта, до 18 процентов, проинфляционные риски продолжают преобладать над дезинфляционными. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Главным риском она назвала бюджетную политику правительства. Если в 2025 и 2026 годах бюджетное правило продолжит выполняться, то прогноз траектории ключевой ставки останется неизменным. Однако в случае повышения расходов может потребоваться пересмотр в сторону ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

По словам Набиуллиной, ЦБ пока находится на пути возвращения инфляции к цели, но желаемый результат еще не достигнут. Несколько месяцев роста цен в районе четырех процентов в пересчете на год пока не привели к существенному снижению инфляционных ожиданий граждан и бизнеса.

Тем не менее полные данные за май и июнь позволили в июле смягчить денежно-кредитные условия. Речь идет о снижении номинальных процентных ставок в большинстве сегментов финансового рынка, более медленном росте кредитования, сокращении портфеля потребительских кредитов и некотором снижении напряженности на рынке труда.

Опасения по поводу роста бюджетных расходов и дефицита по итогам года связаны с наблюдающимся уровнем трат. По оценке Telegram-канала MMI, текущие планы Минфина по расходам бюджета предусматривают резкое сокращение трат — на 20 процентов в реальном выражении — в ближайшие пять месяцев, что, с учетом проблем большого количества отраслей, представляется не слишком реальным.

В связи с этим аналитики ожидают, что дефицит бюджета окажется гораздо выше, чем планируется. Рост расходов, в свою очередь, может привести к пересмотру плана ЦБ по ставкам.

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