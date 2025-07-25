Набиуллина назвала основной риск для дальнейшего снижения ставки

Несмотря на снижение ставки на два процентных пункта, до 18 процентов, проинфляционные риски продолжают преобладать над дезинфляционными. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Главным риском она назвала бюджетную политику правительства. Если в 2025 и 2026 годах бюджетное правило продолжит выполняться, то прогноз траектории ключевой ставки останется неизменным. Однако в случае повышения расходов может потребоваться пересмотр в сторону ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).
По словам Набиуллиной, ЦБ пока находится на пути возвращения инфляции к цели, но желаемый результат еще не достигнут. Несколько месяцев роста цен в районе четырех процентов в пересчете на год пока не привели к существенному снижению инфляционных ожиданий граждан и бизнеса.
Тем не менее полные данные за май и июнь позволили в июле смягчить денежно-кредитные условия. Речь идет о снижении номинальных процентных ставок в большинстве сегментов финансового рынка, более медленном росте кредитования, сокращении портфеля потребительских кредитов и некотором снижении напряженности на рынке труда.
Опасения по поводу роста бюджетных расходов и дефицита по итогам года связаны с наблюдающимся уровнем трат. По оценке Telegram-канала MMI, текущие планы Минфина по расходам бюджета предусматривают резкое сокращение трат — на 20 процентов в реальном выражении — в ближайшие пять месяцев, что, с учетом проблем большого количества отраслей, представляется не слишком реальным.
В связи с этим аналитики ожидают, что дефицит бюджета окажется гораздо выше, чем планируется. Рост расходов, в свою очередь, может привести к пересмотру плана ЦБ по ставкам.