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20:00, 25 июля 2025Экономика

Российский фондовый рынок растерял весь рост за неделю

Индекс Мосбиржи после решения ЦБ опустился до минимальных с 18 июля 2772 пункта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

На фоне снижения ключевой ставки Банком России с 20-ти до 18 процентов годовых российский фондовый рынок продемонстрировал самое резкое за две недели снижение. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял более 50 пунктов, на минимуме он доходил до 2767 пункта, а во время закрытия основной сессии скорректировался до 2772 пункта. Таким образом, он растерял весь рост начала недели.

Главной причиной стал нейтральный сигнал регулятора относительно следующих действий со ставкой. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что вопрос снижения до 17 процентов даже не рассматривался, а также предупредила, что при пересмотре бюджетной политики снижение ставки может замедлиться.

Об этом же говорит и обновленный прогноз по средней ставке к концу года, в рамках которого она может к декабрю как опуститься до 14 процентов, так и остаться без изменений.

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