На Киев набросилась саранча

Массовое нашествие саранчи на Украине дошло до Киевской области

Массовое нашествие саранчи на Украине дошло до Киевской области. О причинах распространения вредителей по стране пишет издание «Телеграф» со ссылкой на заместителя председателя Госпродпотребслужбы, Главного государственного фитосанитарного инспектора Украины Вадима Чайковского.

По словам эксперта, саранча — характерное насекомое для местной среды, поэтому версия ее искусственного распространения не рассматривается. Увеличение количества вредителей говорит о значительных естественных изменениях, произошедших из-за деятельности людей.

«Высокая температура воздуха, длительная засуха и наличие заброшенных земель вблизи зоны боевых действий способствуют развитию этого вредителя», — пояснил Чайковский. Он добавил, что на ситуацию также могло повлиять разрушение Каховской ГЭС.

Нашествия саранчи фиксируют как в Киевской, так и в Запорожской и Днепропетровской областях. Насекомые способны мигрировать до 20 километров в день и представляют серьезную угрозу для урожая.

Ранее бывший помощник президента Украины Олег Соскин заявил, что к зиме Украина может столкнуться с продовольственной катастрофой из-за саранчи.