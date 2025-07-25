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19:50, 25 июля 2025Экономика

На Киев набросилась саранча

Массовое нашествие саранчи на Украине дошло до Киевской области
Александра Качан (Редактор)
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Unsplash

Массовое нашествие саранчи на Украине дошло до Киевской области. О причинах распространения вредителей по стране пишет издание «Телеграф» со ссылкой на заместителя председателя Госпродпотребслужбы, Главного государственного фитосанитарного инспектора Украины Вадима Чайковского.

По словам эксперта, саранча — характерное насекомое для местной среды, поэтому версия ее искусственного распространения не рассматривается. Увеличение количества вредителей говорит о значительных естественных изменениях, произошедших из-за деятельности людей.

«Высокая температура воздуха, длительная засуха и наличие заброшенных земель вблизи зоны боевых действий способствуют развитию этого вредителя», — пояснил Чайковский. Он добавил, что на ситуацию также могло повлиять разрушение Каховской ГЭС.

Нашествия саранчи фиксируют как в Киевской, так и в Запорожской и Днепропетровской областях. Насекомые способны мигрировать до 20 километров в день и представляют серьезную угрозу для урожая.

Ранее бывший помощник президента Украины Олег Соскин заявил, что к зиме Украина может столкнуться с продовольственной катастрофой из-за саранчи.

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