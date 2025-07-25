На курорте «Роза Хутор» поселилась капибара

На курорте «Роза Хутор» в Сочи поселилась капибара

На «Роза Хутор» в Сочи поселилась капибара по имени Оливия, которую можно увидеть на Оленьей ферме. Об этом сообщается в пресс-релизе курорта, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Поскольку эти животные любят тепло, им подходят летние температуры в горах Сочи. «Ночует капибара в своем домике. Водосвинки обожают купаться, специально для Оливии на Оленьей ферме был создан небольшой бассейн на 200 литров», — отметил руководитель Хаски Хутора и Оленьей фермы курорта «Роза Хутор» Сергей Есаулов.

На ферме также рассказали, что капибара очень интересуется людьми и любит с ними общаться.

Ранее россиянин встретился с лосем и назвал его капибарой. Мужчина отправился отдыхать на Голубое озеро в Бердске. Пока он стоял на берегу, в воду с другой стороны прыгнул лось.