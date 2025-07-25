На Украине люди вышли на протест по еще одной причине

Во время протестов на Украине звучали лозунги против Зеленского и Ермака

На спровоцированных ограничением прав антикоррупционных структур Украины протестах также звучали лозунги против президента страны Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщает Telegram-канал «Старана.ua».

«Под конец митинга появились несколько мужчин в масках и камуфляже. Они были с плакатами, на которых изобразили Зеленского и Ермака», — сказано в публикации.

На видео можно заметить плакаты с надписями: «Убийцы демократии — предатели Украины», «Украина — не квартал, украинцы —не рабы».

Ранее в материале британской газеты The Financial Times (FT) рассказали об взаимоотношениях между Зеленским и Ермаком. Согласно информации издания, они живут в одном бункере и спят рядом друг с другом после усиления ударов Российской армии.