Экономист Пилкингтон: Ситуация на фронте и протесты стали началом конца Украины

Ситуация на фронте из-за продвижения российских войск, а также протесты внутри Украины стали началом конца для украинского правительства. С таким заявлением на странице в соцсети Х выступил экономист Филип Пилкингтон.

«Начало конца. Тем временем в Киеве происходит нечто подозрительно похожее на цветную революцию. Те, кто поддержал эту катастрофу на Западе, будут окончательно дискредитированы», — написал эксперт.

Ранее Пилкингтон заявил, что власти Евросоюза используют ситуацию на Украине в своих личных целях.