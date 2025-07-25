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16:44, 25 июля 2025Мир

На Западе назвали положение Украины «началом конца»

Экономист Пилкингтон: Ситуация на фронте и протесты стали началом конца Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Ситуация на фронте из-за продвижения российских войск, а также протесты внутри Украины стали началом конца для украинского правительства. С таким заявлением на странице в соцсети Х выступил экономист Филип Пилкингтон.

«Начало конца. Тем временем в Киеве происходит нечто подозрительно похожее на цветную революцию. Те, кто поддержал эту катастрофу на Западе, будут окончательно дискредитированы», — написал эксперт.

Ранее Пилкингтон заявил, что власти Евросоюза используют ситуацию на Украине в своих личных целях.

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