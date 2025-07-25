Военкор Котенок: Уничтожен награжденный Зеленским боец ВСУ Иван Мороз

Награжденный украинским президентом Владимиром Зеленским военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Мороз был уничтожен 21 июля. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Иван Мороз на свою голову получил побрякушку из рук Зеленского, как черную метку, и скоро был аннигилирован», — написал он.

Военкор не привел дополнительных подробностей ликвидации украинского бойца.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский провел масштабное награждение, в ходе которого не отметил подразделения и офицеров ВСУ, сражающихся в Сумской области. Это свидетельствует о его недовольстве темпами продвижения, указали в российских силовых структурах.