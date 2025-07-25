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21:32, 25 июля 2025Бывший СССР

Награжденного Зеленским бойца ВСУ «аннигилировали»

Военкор Котенок: Уничтожен награжденный Зеленским боец ВСУ Иван Мороз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Награжденный украинским президентом Владимиром Зеленским военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Мороз был уничтожен 21 июля. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Иван Мороз на свою голову получил побрякушку из рук Зеленского, как черную метку, и скоро был аннигилирован», — написал он.

Военкор не привел дополнительных подробностей ликвидации украинского бойца.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский провел масштабное награждение, в ходе которого не отметил подразделения и офицеров ВСУ, сражающихся в Сумской области. Это свидетельствует о его недовольстве темпами продвижения, указали в российских силовых структурах.

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