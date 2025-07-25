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14:56, 25 июля 2025Наука и техника

Назван неожиданный фактор риска развития деменции

Lancet Planet: Долгое воздействие загрязненного воздуха повышает риск деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Международная группа исследователей показала: длительное воздействие уличного воздуха с высоким уровнем загрязнения повышает вероятность развития деменции. Работа опубликована в журнале The Lancet Planetary Health.

Ученые из Кембриджского университета и Центра эпидемиологии MRC проанализировали данные 51 исследования с участием почти 30 миллионов человек. Результаты метаанализа подтвердили: в районах с повышенной концентрацией частиц PM2.5, оксида азота (NO₂) и сажи люди чаще сталкиваются с деменцией, включая болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию. Так, каждые дополнительные 10 мкг/м³ PM2.5 увеличивали риск деменции на 17  процентов, а рост уровня NO₂ на те же 10 мкг/м³ — на 3  процента.

По словам авторов, загрязненный воздух запускает воспалительные процессы и окислительный стресс в организме, что со временем может повреждать нервные клетки. Они подчеркивают, что борьба с загрязнением воздуха способна не только снизить риски для мозга, но и дать долгосрочные выгоды для здоровья населения и экономики.

Ученые призывают к ужесточению экологических норм, особенно в отношении транспорта и промышленности, и к расширению исследований в странах с низким и средним уровнем дохода, где воздействие загрязнителей может быть еще выше.

Ранее ученые показали, что музыка способна улучшать состояние пациентов с деменцией. Музыкальные занятия помогают поддерживать память, снижать уровень тревожности и даже замедлять прогрессирование симптомов.

Вот это да!
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