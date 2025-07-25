Названо число пострадавших при взрыве и обрушении многоэтажки в Саратове

Семь человек пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Саратове

При взрыве газа и обрушении многоэтажки в Саратове пострадали семь человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По словам собеседника агентства, у пострадавших выявили различные травмы, однако он не уточнил, какие. Также под завалами находится мужчина, подающий признаки жизни. Тяжесть его состояния пока неизвестна.

Ранее стало известно, что число жертв обрушения выросло до четырех. Среди них есть ребенок.

О взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове стало известно утром 25 июля. Предварительно, произошел хлопок бытового газа. Сейчас спасатели разбирают завалы, доставая из-под них выживших. В сети также появились кадры с моментом взрыва.