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19:09, 25 июля 2025Экономика

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

Районами Москвы с самыми дешевым вторичным жильем оказались Восточный и Капотня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Районом Москвы с самыми дешевыми готовыми квартирами оказался Восточный. Локации столицы с самыми низкими ценами на вторичное жилье назвали аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

Во втором квартале 2025 года один квадратный метр вторичного жилья в Восточном районе стоит в среднем 202,9 тысячи рублей, отметили эксперты. Вторую строчку занимает район Капотня — там «квадрат» «вторички» обойдется в 203 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Бирюлево Западное со средней ценой «квадрата» 204 тысячи рублей.

В топ-пять локаций с самыми дешевыми квартирами также вошли Некрасовка (207,7 тысячи рублей за «квадрат») и Бирюлево Восточное (215,6 тысячи рублей за «квадрат»). Практически все районы, которые попали в список, достаточно сильно удалены от центра — на них часто обращают внимание при поиске бюджетного жилья, отметили специалисты.

Ранее стало известно, что самая дешевая квартира в Москве с видом на Кремль стоит 22,5 миллиона рублей. За эту сумму удастся приобрести однокомнатную квартиру площадью 36 квадратных метров. Недвижимость расположена в Таганском районе.

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