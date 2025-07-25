Forsage Lubricants: Только 12 % зумеров в РФ симпатизируют китайским автомобилям

Российские зумеры намного реже своих отцов выбирают для покупки китайские автомобили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании Forsage Lubricants по итогам проведенного исследования.

Если среди взрослых россиян к «китайцам» благосклонно относится 53 процента опрошенных, то среди зумеров им симпатизируют только 12 процентов. Вместо этого молодые люди останавливают выбор на подержанных «японцах», «немцах», а иногда и электрокарах, свидетельствует опрос.

Тяга взрослого поколения к автомобилям из КНР объясняется их простотой и надежностью. «Машина для этих людей — про предсказуемость и отсутствие лишней головной боли. Чтобы проехать 100 тысяч километров без вмешательств, чтобы была гарантия и комплект "все включено"», — пояснили в Forsage Lubricants.

У зумеров же в приоритете детали: быстрота подключения смартфона, удобство работы экрана, наличие возможности адаптировать под себя салон. Для них имеет значение, как машина выглядит и что о ней думают сверстники.

«Для старших важно, чтобы машина не подводила. Для молодых — чтобы она отражала их стиль и подход к жизни. Это не просто разница во вкусах, а в самой логике владения», — отметил технический специалист Forsage Lubricants Дмитрий Фирсов.

Пока что рынок растет благодаря зрелым покупателям, которым важна практичность, подвели итог обсуждения в компании. Но через пять-десять лет все может измениться. Молодые потребители, по словам экспертов, уже сейчас формируют новые требования, куда входит подключение к цифровым системам, адаптивные сервисы и гибкие условия владения.

Ранее в России призвали обложить пошлинами автомобили из КНР. По словам председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга, такие меры необходимы для защиты российского авторынка от китайской экспансии. Подобным образом защиту внутреннего рынка выстраивают во всем мире, подчеркнул он.