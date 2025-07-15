В Госдуме призвали обложить китайские автомобили пошлинами. Почему для автобрендов из Китая могут настать тяжелые времена?

Депутат Гартунг призвал повышать пошлины для защиты от машин из КНР

Для защиты российского авторынка от китайской экспансии необходимо повышать утилизационный сбор и пошлины. Поддержать отечественных производителей за счет протекционистских мер призвал председатель комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

По его словам, автопром Китая априори будет дешевле за счет больших объемов производства. Поэтому, чтобы уравнять шансы на борьбу, нужно устанавливать высокие пошлины и утилизационный сбор. «Нам не нужны зарубежные партнеры, мы сами все можем сделать. Мотивировать их не нужно, они сами сюда лезут из кожи вон. Поэтому нужно своих мотивировать. Нужно защищать свои рынки, весь мир так делает», — подчеркнул парламентарий.

Китайские производители завалили склады в попытках обойти повышение пошлин

По словам Гартунга, аккурат перед осенним повышением утилизационного сбора (с 1 октября ставки утильсбора для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники выросли на 70-85 процентов) продавцы автомобилей из КНР создали в России огромные складские запасы. Поставщики завезли годовой объем продаж грузовиков, после чего продажи техники упали в связи с высокой ключевой ставкой, и транспорт распродать так и не удалось.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Автопроизводители активно наращивали объемы ввоза новых автомобилей в Россию с мая 2024 года. Пиковый показатель был зафиксирован в октябре: суммарные объемы импорта достигли максимальной за 12 лет отметки — 112 тысяч единиц. На этом фоне российские импортеры решили заранее подготовиться к росту ставок и запастись новыми автомобилями впрок. На тот же период пришелся пик реализации китайских автобрендов в РФ: в октябре в России было продано рекордные 98,16 тысячи новых машин.

Из-за кратно выросших поставок и одновременного падения спроса в связи с дорогими кредитами машины стали пылиться на складах. В конце 2024 года глава «Автостата» Сергей Целиков оценивал масштабы затоваривания к тому времени в 200-250 тысяч единиц. Источник РБК говорил о запредельных 700 тысячах хранящихся на складах машин, в большей степени именно китайских брендов.

В правительстве считают утильсбор эффективной мерой поддержки внутреннего рынка

По словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, утилизационный сбор доказал свою эффективность как защитная мера для автопрома. Он неплохо показал себя в условиях высокого риска демпинга со стороны зарубежных автопроизводителей и позволил развивать собственное производство автомобилей.

«Помимо того, что мы получаем дополнительные источники доходов, мы все-таки стимулируем собственное производство. И здесь думается, что аналогичные подходы можно было бы рассмотреть и в других отраслях», — пояснил чиновник.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сейчас Минпромторг ищет способы поддержать столкнувшийся с обвалом продаж российский авторынок, чтобы не допустить его падения по итогам года на 40 процентов. В качестве одной из мер обсуждают повышение ставки утилизационного сбора для автомобилей с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, ввозимых в Россию для личных нужд. С помощью таких сборов власти хотят собрать дополнительно 40-60 миллиардов рублей.

Россияне, ввозящие иномарку для личных нужд, уплачивают утилизационный сбор по льготной ставке. Машины возрастом до трех лет обходятся в 3,4 тысячи рублей, прочие — в 5,2 тысячи. Рамки увеличения утильсбора Алиханов не уточнил, но пообещал принять решение в ближайшее время.

Депутаты призывают не торопиться с жесткими ограничениями

Депутат Госдумы Виталий Милонов описал китайскую экспансию словами «свято место пусто не бывает». Ранее рынок был захвачен международным сообществом автомобильных производителей, а сейчас он стал более китайским. Чтобы не допустить полного его захвата брендами из КНР, не стоит пользоваться «костылями» в виде жесткой господдержки и ограничивать конкуренцию на рынке. Достаточно просто «делать нормально, делать качественно», подчеркнул парламентарий.

«Я думаю, что начать надо с себя. Депутаты потихонечку, вот лично я точно и несколько моих коллег ездим принципиально на служебных машинах, на Lada Vesta. Но если человек хочет машину получше уровня, тоже нельзя перегибать палку», — пояснил Милонов.

Чтобы российские автомобили были востребованы, добавил он, надо привлекать российских экспертов, IT-специалистов и реализовывать имеющиеся возможности интеграции электронных систем и систем искусственного интеллекта, а не заниматься перелицовкой автомобилей, переклеивая шильдики.

«Я не понимаю, почему АвтоВАЗ тот говорит, что он отечественный, выпускает Chery Tiggo под своей маркой. Когда только стали выпускать, я сказал, что не пойдет марка, потому что название было нерусское. Зачем это делать? Когда человек идет, покупает Lada Vesta, он понимает, что покупает отечественную машину, Когда он покупает китайскую машину с отечественным шильдиком, тут, понимаете, двойное недоверие какое-то происходит», — пояснил Милонов.