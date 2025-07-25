В Великобритании несовершеннолетние заключенные отрезали ухо тюремщику

В Великобритании сотрудники тюрем для несовершеннолетних стали жаловаться на жестокость заключенных. Об этом пишет Daily Mail.

Надзиратель из тюрьмы Feltham пострадал от действий преступников дважды за последние полгода. Сначала на него с ножом набросился 18-летний Натан Рут, осужденный за терроризм. Он отрезал тюремщику ухо. Спустя пять месяцев мужчина стал целью другого заключенного подростка. Тот избил тюремщика чайником до потери сознания.

Этот же преступник два месяца назад повалил одного надзирателя на землю и наступил ему на голову. Пострадавшего госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. По словам сотрудников тюрем для несовершеннолетних, такие случаи на их работе не редкость. В апреле 18-летний Аксель Рудакубана ранил одного из надзирателей из тюрьмы Belmarsh, бросив в него горячий чайник.

В том же месяце министр юстиции разрешил надзирателям использовать против заключенных газовый баллончик. Несмотря на обещания, средства защиты доставили не во все тюрьмы. «Если ничего не изменится в ближайшее время — кто-то умрет. Нам постоянно говорят, что Минюст серьезно относится к нападениям на персонал, но это всего лишь слова. Это ничего не значит», — уверены работники тюрем.

Ранее сообщалось, что в Австралии заключенные тюрьмы подрались с посетительницами в штате Новый Южный Уэльс. В результате схватки сильнее всего пострадал тюремщик, которому сломали руку.

