Заключенные подрались с женщинами во время свидания в тюрьме и попали на видео

Daily Mail: В австралийской тюрьме заключенные подрались с посетительницами

В Австралии заключенные тюрьмы подрались с посетительницами в штате Новый Южный Уэльс. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в тюрьме города Батерст еще 8 февраля. На видео, записанное камерой видеонаблюдения, попал момент, когда в комнате для свиданий сначала сцепились два преступника, а потом к ним присоединились навещавшие их родные. Охранники сразу же бросились разнимать драку, однако ее участники успели нанести множество ударов друг другу и тюремщикам.

При этом в драке со стороны посетителей участвовали две женщины и один мужчина. В ролике также видно, что еще один заключенный попытался разнять драку, но его оттащили охранники. В результате схватки сильнее всего пострадал тюремщик, которому сломали руку.

По результатам расследования в происшествии обвинили пришедших на свидание женщин и мужчину, а также двоих заключенных, которые затеяли драку. В начале июля все пятеро впервые предстали перед судом. Причины драки власти пока не назвали.

Ранее сообщалось, что в США сотрудников исправительного учреждения для малолетних преступников обвинили в организации «гладиаторских боев». Обвинения были предъявлены 30 тюремщикам из Калифорнии.

