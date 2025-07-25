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05:00, 25 июля 2025Россия

Патрушев обещал ответ на попытки НАТО испытать боеготовность России

Патрушев: РФ не стремится к конфронтации с НАТО, но будет защищать свои интересы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия не стремится к конфронтации с НАТО, но будет защищать свои интересы и безопасность своих граждан всеми доступными средствами, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, любые попытки альянса испытать боевую готовность России получат немедленный и жесткий ответ.

«Ответственность за возможные последствия ляжет целиком на руководство альянса», — подчеркнул он.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что вся стратегия Североатлантического альянса сегодня направлена на достижение военного превосходства и подготовку к открытому вооруженному конфликту с Россией.

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