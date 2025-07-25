Перечислены стильные приемы Долиной, Аллегровой и Бабкиной

Аналитик Косарева: Долина и Бабкина умеют сочетать дерзкую и элегантную одежду

Управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева перечислила стильные приемы певиц Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и Надежды Бабкиной. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

По словам эксперта, упомянутые знаменитости умеют сочетать дерзкую и элегантную одежду. «В случае когда они выбирают вещи яркого цвета, они останавливаются на одном акценте. Если молодежная обувь, то в сдержанной гамме. Это своего рода интеллектуальная мода, где каждый образ — результат точного расчета», — пояснила она.

Кроме того, специалист подчеркнула, что звезды зрелого возраста делают акцент на яркие детали, асимметрию, глубокие декольте, облегающие форму. Таким образом они демонстрируют не провокацию, а пересмотр самой идеи зрелости.

Эти звезды транслируют установку: возраст — не ограничение, а новая сцена для самовыражения. Смелые акценты: будь то кожаная куртка, яркое платье с вырезом или обувь на высокой платформе, не диссонируют с возрастом, если они органично вписаны в образ Екатерина Косарева управляющий партнер аналитического агентства

В марте Надежду Бабкину заподозрили в пластике в сети со словами «похожа на мумию». 74-летняя знаменитость показывала фото, где позировала в синем наряде в горох с букетом тюльпанов в руках.