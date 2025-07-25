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16:20, 25 июля 2025Мир

Польского тиктотера обвинили в работе на Россию

RFM: Прокуратура Кракова расследует работу польского тиктокера на Россию
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: MKavalenkau / Shutterstock / Fotodom

Окружная прокуратура Кракова начала расследование в отношении бывшего польского военнослужащего и тиктокера, который в своем профиле «Поляк на Донбассе» рассказывает о вступлении в ряды Российской армии. Об этом сообщает RFM24.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Оливии Божек-Михалец, расследование идет по факту «участия в деятельности иностранной разведки и действия от ее имени путем распространения дезинформации через TikTok».

Отмечается, что свое первое видео поляк опубликовал 14 апреля и с тех пор регулярно выкладывает новые видео, которые набирают все большую популярность.

Ранее МИД Польши порекомендовал своим гражданам, которые находятся на территории России, покинуть страну. Также ведомство предупредило поляков, имеющих российские паспорта, о том, что «на территории России они рассматриваются как граждане РФ со всеми вытекающими из этого обстоятельствами».

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