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09:09, 25 июля 2025Экономика

Продажи препаратов от алкоголизма в России взлетели

RNC Pharma: В 2025 году продажи препаратов от алкоголизма в РФ выросли на 13 %
Вячеслав Агапов

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

С января по июнь 2025 года продажи препаратов от алкоголизма в РФ взлетели. Об этом со ссылкой на данные RNC Pharma сообщает газета «Ведомости».

За полгода в стране продали 553 200 упаковок препаратов для лечения алкогольной зависимости (плюс 13,5 процента год к году). В денежном выражении продажи выросли до 539,6 миллиона рублей (плюс 37,8 процента).

По словам аналитиков, продажи растут в связи с инфляцией и перетеканием спроса на более дорогие аналоги. Увеличивается и число пациентов, которые обращаются за медикаментозной помощью для устранения проблемы. Такие препараты стоят относительно дешево по сравнению с услугами наркологических служб, пояснила психиатр-нарколог медицинского центра «UNI клиник» Александра Панова. Кроме того, в 2025-м ужесточили контроль за сведениями о клиентах, которые обращались в частные клиники из-за наркологических и психиатрических заболеваний, что также подогревает спрос.

Наконец, еще одной причиной роста продаж является появление новых препаратов, которые постепенно вытесняют старые и небезопасные продукты, а также гомеопатические средства, объясняет Беспалов.

По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, треть россиян не в состоянии купить нужные им лекарства. Опрос проводился в ноябре-декабре прошлого года. На тот момент существенный рост цен на лекарства заметили 75 процентов респондентов, 34 процента рассказали, что столкнулись с невозможностью купить то, что требуется. При этом более половины из них (54 процента) объяснили, что такие лекарства были в наличии, но денег на них не было.

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