Раскрыто местонахождение пережившего в СИЗО инсульт вора в законе Васи Бандита

Вора в законе Васю Бандита вернули в СИЗО после инсульта

Игоря Кокунова, известного в криминальном мире как вор в законе Вася Бандит, вернули в СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщает РЕН ТВ.

61-летний Кокунов попал в реанимацию с инсультом 24 июля. На следующий день его состояние удалось стабилизировать, поэтому мужчину вернули в СИЗО. Кроме хронической ишемии головного мозга, у него диагностировали проблемы с сосудами ног и с почками.

30 октября 2024 года Васю Бандита экстрадировали из Албании в Россию. В 2020 году следователь возбудил в отношении него уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ, однако Кокунов, находясь под домашним арестом, снял электронный браслет и скрылся за границей. В августе 2023 года его объявили в международный розыск.