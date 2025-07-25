Разработан революционный способ превращения ртути в золото

arXiv: В процессе термоядерной выработки энергии можно получать золото

Ученые из компании Marathon Fusion предложили способ извлекать золото из ртути прямо в процессе термоядерной выработки энергии. Препринт работы с описанием технологии опубликован в arXiv.

Метод основан на использовании изотопа ртути‑198 в специальном слое бланкета токамака. Под воздействием быстрых нейтронов из плазмы дейтерий‑тритий ртуть превращается в нестабильный изотоп, который быстро распадается в стабильное золото‑197. Процесс не снижает эффективность реактора и совместим с требованиями по воспроизводству трития.

По расчетам Marathon Fusion, один реактор сможет производить до пяти тонн золота в год на каждый гигаватт тепловой мощности, что по текущим ценам эквивалентно сотням миллионов долларов. После облучения материал проходит химическую обработку для выделения золота, причем из‑за его инертности этот этап считается технологически простым.

Исследователи отмечают, что подход позволит существенно снизить эксплуатационные расходы будущих термоядерных электростанций и сделать такие объекты экономически более привлекательными.

Ранее на установке ALICE в ЦЕРН впервые зафиксировали рождение атомов золота из свинца: при касательных столкновениях ядер на околосветовой скорости интенсивные поля выбивают протоны, и свинец превращается в золото.