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18:30, 25 июля 2025Забота о себе

Россиянам раскрыли шесть главных принципов лечения гипертонии

Кардиолог Гаглошвили: При гипертонии стоит ограничить потребление соли
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Тамаз Гаглошвили заявил, что гипертония является хроническим заболеванием, которое требует системного подхода. В своем Telegram-канале он раскрыл россиянам шесть главных принципов лечения этой патологии.

Как отметил Гаглошвили, важна медикаментозная терапия. Однако если не изменить образ жизни, то препараты от гипертонии не помогут. Так, он призвал снизить массу тела при наличии избыточного веса.

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Кроме того, медик посоветовал полностью отказаться от курения, а также ограничить потребление соли. Для укрепления сердечно-сосудистой системы специалист порекомендовал регулярно заниматься аэробными нагрузками. Что же касается питания, стоит снизить количество насыщенных жиров в рационе и увеличить долю овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, заключил Гаглошвили.

Ранее терапевт Пунам Кришан рассказала, как проявляется сердечный приступ у женщин. По ее словам, необходимо обратить внимание на внезапную усталость, тошноту и рвоту.

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