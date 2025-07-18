Врач рассказала о симптомах сердечного приступа у женщин

Терапевт Кришан: Симптомы инфаркта у женщин часто почти незаметны

У женщин симптомы сердечного приступа часто отличаются от классических признаков, заявила врач-терапевт и медицинский эксперт на британском телевидении Пунам Кришан. Об особенностях инфаркта у женщин она рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Врач указала, что очень часто симптомы сердечного приступа у женщин почти незаметны. Она назвала это главной проблемой, так как пациентки не обращаются в больницу и остаются без необходимой им медицинской помощи. «На самом деле от этого умирает вдвое больше женщин, чем от рака груди», — заявила Кришан.

Чтобы вовремя распознать инфаркт, каждая женщина должна знать, что во время приступа необязательно бывает сильная боль в груди, отдающая в руку. Есть и другие, более распространенные у женщин симптомы: ощущение стеснения или давления в груди, внезапная сильная усталость, тошнота, рвота, внезапная одышка, головокружение и холодный пот.

Кришан добавила, что болезненные ощущения тоже могут появиться, но зачастую у женщин они ощущаются в челюсти, шее, плечах или верхней части спины.

Ранее американский врач-кардиолог Уильям Уилсон, который перенес инфаркт, рассказал о малоизвестном, но очень распространенном симптоме. По его словам, практически у всех пациентов в момент приступа возникает сильное желание сходить в туалет.