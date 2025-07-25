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18:10, 25 июля 2025Культура

Российский режиссер призвал лишить кино государственного финансирования

Режиссер Михайлов заявил, что кино в России поможет отсутствие госфинансирования
Андрей Шеньшаков

Фото: Grusho Anna / Shutterstock / Fotodom

Режиссер Роман Михайлов, известный по картинам «Сказка для старых» и «Надо снимать фильмы о любви», высказался о проблемах российского кинематографа. Его слова передает ТАСС.

По мнению постановщика, который родился в Латвии, современный кинематограф России просто «не осознает себя». Михайлов уверен, что «взбодрить» индустрию поможет отсутствие государственного финансирования.

«Советский кинематограф был явлением, Голливуд, Болливуд — явление, а российский кинематограф — нечто неопределенное. Создается впечатление, что один сценарист пишет все, одни и те же актеры и музыканты перемещаются из проекта в проект», — заявил он.

По словам спикера, тенденция к созданию ремейков советских фильмов доказывает «беспомощность» современных режиссеров. Также он отметил, что не стоит навязывать традиционные ценности зрителю через художественное кино.

«Я поддерживаю традиционные ценности, являюсь человеком верующим. Но, если кто-то появляется на трибуне и говорит о продвижении традиционных ценностей, у меня складывается впечатление, что это лицемерие», — добавил Михайлов.

Ранее стало известно, что актер Василий Степанов, исполнивший главную роль в фильме «Обитаемый остров», обматерил журналистов, пришедших к нему домой.

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