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14:12, 25 июля 2025Культура

Звезда «Обитаемого острова» обматерил и выгнал журналистов

Mash: Актер Василий Степанов обматерил пришедших к нему домой журналистов
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Обитаемый остров»

Актер Василий Степанов, исполнивший главную роль в фильме «Обитаемый остров», обматерил журналистов, пришедших к нему домой. Об инциденте пишет Telegram-канал Mash.

«Вещи свои собрали и *** отсюда ***», — ответил корреспондентам Степанов и закрыл перед ними дверь.

Сообщается, что журналисты обратились к артисту с просьбой прокомментировать съемки нового сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике». В новом проекте знаковая для Степанова роль Максима Каммерера перешла к другому актеру — Юрию Колокольникову.

В 2020 году брат Степанова Максим рассказал, что актеру поставили диагноз «шизофрения». По словам родственника, проблемы со здоровьем у артиста начались после съемок в «Обитаемом острове», их причиной могла стать актерская профессия.

В 2017 году сообщалось, что Степанов получил несколько переломов после падения из окна. Его госпитализировали в московскую психиатрическую клиническую больницу имени Алексеева. До этого отмечалось, что актер страдал депрессией.

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