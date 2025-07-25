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07:16, 25 июля 2025Ценности

Саша Барон Коэн показал новую внешность на фото топлес для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: обложка журнала Men's Fitness

Британский актер кино, комик и сценарист Саша Барон Коэн показал новую внешность на фото для журнала Men's Fitness. Соответствующий материал появился на сайте издания.

53-летнюю звезду фильмов «Борат» и «Диктатор» запечатлели для обложки топлес, в спортивных синих брюках, из-под которых торчала красная резинка трусов Calvin Klein, и с гантелями в руках. При этом мужчина продемонстрировал накачанное тело, которое приобрел в рамках подготовки к роли Мефисто в сериале «Железное сердце».

В интервью артист рассказал, что занимался со звездным тренером Альфонсо Моретти. Главным принципом последнего являлись каждодневные тренировки без чрезмерных нагрузок и изнуряющих диет. Среди них — упражнения с собственным весом, подтягивания, отжимания и приседания.

Отмечается, что из-за разительных перемен в параметрах тела актера костюмерам пришлось потратить пять тысяч долларов на переделку нарядов для съемок.

Ранее в июле Михаил Галустян показал лицо без бороды после смены имиджа.

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