Илон Маск: Сбой в работе Starlink устранили, он продлился 2,5 часа

Глобальный сбой в работе спутникового интернета Starlink продолжался 2,5 часа, после чего работа начала восстанавливаться. Об этом в соцсети X сообщил глава компании SpaceX Илон Маск.

«Starlink в настоящее время практически восстановился после сбоя сети, который длился около 2,5 часов. Он был вызван проблемой ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети», — написал бизнесмен.

Он принес извинения пользователям за временные неполадки, подчеркнув, что компания прилагает все усилия для их устранения.

Масштабный сбой Starlink произошел в ночь на 25 июля. Спутниковые терминалы перестали работать по всему миру, в том числе по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Спутниковой связью пользуются как украинские, так и российские военные.

