Шопинг в торговом центре закончился для 22-летней девушки параличом

Terra: Британку парализовало после падения на нее мужчины в торговом центре

Для жительницы Великобритании Грейс Спенс Грин шопинг в торговом центре закончился серьезными проблемами со здоровьем и параличом. Ее историю рассказало издание Terra.

Как сообщила 22-летняя британка, она делала покупки, когда на нее с третьего этажа торгового центра внезапно свалился мужчина. После этого она сразу же перестала чувствовать ноги.

Врачи диагностировали девушке перелом позвоночника в нескольких местах и повреждение спинного мозга, поэтому ее парализовало. Во время реабилитации она научилась вставать с кровати без посторонней помощи, пересела в инвалидную коляску и научилась ею управлять. Грин заявила, что мало знает об упавшем на нее человеке и углубляться в это не хочет.

Ранее у девушки врачи диагностировали редкий тип рака. Из-за этого заболевания она лишилась сразу нескольких органов.