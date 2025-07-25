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11:30, 25 июля 2025Забота о себе

Шопинг в торговом центре закончился для 22-летней девушки параличом

Terra: Британку парализовало после падения на нее мужчины в торговом центре
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Для жительницы Великобритании Грейс Спенс Грин шопинг в торговом центре закончился серьезными проблемами со здоровьем и параличом. Ее историю рассказало издание Terra.

Как сообщила 22-летняя британка, она делала покупки, когда на нее с третьего этажа торгового центра внезапно свалился мужчина. После этого она сразу же перестала чувствовать ноги.

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Врачи диагностировали девушке перелом позвоночника в нескольких местах и повреждение спинного мозга, поэтому ее парализовало. Во время реабилитации она научилась вставать с кровати без посторонней помощи, пересела в инвалидную коляску и научилась ею управлять. Грин заявила, что мало знает об упавшем на нее человеке и углубляться в это не хочет.

Ранее у девушки врачи диагностировали редкий тип рака. Из-за этого заболевания она лишилась сразу нескольких органов.

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