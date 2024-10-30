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13:29, 30 октября 2024Забота о себе

Женщина лишилась нескольких органов из-за редкого вида рака

The Sun: девушке по имени Кэти Ардинг удалили несколько органов из-за рака

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

В сентябре 2022 года 29-летняя девушка по имени Кэти Ардинг заметила, что не может нормально мочиться и списала это на инфекцию мочевыводящих путей. Позже у нее диагностировали редкий вид рака, из-за которого она лишилась нескольких органов, сообщает The Sun.

Проблемы с мочеиспусканием не проходили, но Ардинг занималась самолечением. Через несколько месяцев девушку госпитализировали. Врачи обнаружили у нее опухоль длиной около 10 сантиметров. Последующее обследование выявило у Ардинг редкий вид рака — агрессивную саркому тканей.

Она прошла шесть курсов химиотерапии, кроме того, ей провели 12-часовую операцию, во время которой удалили несколько органов. «Мне удалили прямую кишку, а также матку, шейку матки, обе фаллопиевы трубы и один яичник. Мне сделали реконструкцию стенки влагалища с помощью кожи с ягодиц», — рассказала девушка.

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В течение шести недель после операции ей нельзя было садиться. Кроме того, теперь девушке необходимо пользоваться мочеприемников. Однако Ардинг называет себя счастливицей. «Существует высокая вероятность того, что рак вернется. Но операция стала спасением, без нее меня бы уже не было», — отметила она.

Ранее уролог Петер Холи указал на тревожные признаки рака предстательной железы. По его словам, при частых или внезапных позывах в туалет, трудностях с мочеиспусканием, ощущении переполненного мочевого пузыря, наличии крови в моче или сперме нужно обращаться за медицинской помощью.

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      Вера Владзиевская
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