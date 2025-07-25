Стало известно о попытке ВСУ атаковать еще один российский регион

Shot: Дроны ВСУ попытались атаковать город в Краснодарском крае

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае при помощи дронов. Как сообщает Telegram-канал Shot, местные жители стали свидетелями работы систем противовоздушной обороны.

По его данным, взрывы прогремели около 02:15 по московскому времени в южной части города. «Некоторые жители утверждают, было слышно минимум четыре взрыва, видны вспышки, а от громких звуков сработали сигнализации у припаркованных автомобилей», — говорится в сообщении.

Кроме того, поступают сообщения о взрывах в Кореновске и Тимашевске. Официальная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось о взрывах в Таганроге и Новочеркасске. По предварительным данным, там также были зафиксированы беспилотники ВСУ.