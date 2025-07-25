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02:33, 25 июля 2025Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать еще один российский регион

Shot: Дроны ВСУ попытались атаковать город в Краснодарском крае
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае при помощи дронов. Как сообщает Telegram-канал Shot, местные жители стали свидетелями работы систем противовоздушной обороны.

По его данным, взрывы прогремели около 02:15 по московскому времени в южной части города. «Некоторые жители утверждают, было слышно минимум четыре взрыва, видны вспышки, а от громких звуков сработали сигнализации у припаркованных автомобилей», — говорится в сообщении.

Кроме того, поступают сообщения о взрывах в Кореновске и Тимашевске. Официальная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось о взрывах в Таганроге и Новочеркасске. По предварительным данным, там также были зафиксированы беспилотники ВСУ.

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