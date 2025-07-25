Стало известно об отсутствии проверок на утечку газа во взорвавшемся российском доме

Во взорвавшемся доме в Саратове минимум год не проводили проверок на утечку газа

В многоэтажном доме, который рухнул в Саратове, за год сменилось не менее трех управляющих компаний. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Уточняется, что ни одна из УК, которая отвечала за обслуживание дома, не проводила проверок на утечку газа. Жильцы дома часто жаловались на работу всех этих организаций и позднее создали свое товарищество собственников недвижимости.

По словам местных жителей, в смесь газа для домов Ленинского района, где находится обрушившийся дом, прекратили добавлять одорант — вещество, пахнущее сероводородом.

Взрыв произошел в десятиэтажке на улице Блинова ранее в пятницу, 25 июля — в одной из его квартир случился взрыв бытового газа. Аварию не пережили три человека, включая ребенка.