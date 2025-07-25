Цены на арбузы в России упали

«Ъ»: Цены на арбузы в РФ снизились от 1 до 5 процентов на фоне падения спроса

Цены на арбузы в РФ снизились от 1 до 5 процентов на фоне падения спроса. Об этом со ссылкой на представителей отрасли сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают эксперты, спрос на арбузы упал на 15 процентов в годовом выражении, а на дыни — вырос на семь процентов. По словам руководителя проекта «Ягодная академия» Ирины Козий, тенденция связана со стремлением потребителей сократить расходы.

По данным NTech, на неделе 14–20 июля средняя розничная стоимость арбуза составила 47,9 рубля за килограмм. В недельном выражении цены упали на восемь процентов, в годовом — на один. Стоимость дынь снизились на девять и пять процентов соответственно, до 106,7 рубля за килограмм.

По мнению Козий, на цены мог повлиять одномоментный рост предложения. Из-за июльской жары в продажу одновременно поступили сорта арбузов с разными сроками созревания. Однако снижение цен из-за затоваривания не продлится долго: издержки производителей, в том числе на рабочую силу, постоянно растут.

«Обычно на пике сезона, в августе, розничные цены снижаются на 20–30 процентов по отношению к июлю, но в этом году такого эффекта может не быть», — предупреждает она. Стоимость бахчевых сейчас, по мнению эксперта, находится на минимальном уровне для текущего сезона.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ранее предполагал, что в течение июля стоимость дыни может снизиться в полтора, а арбуза — в 2-2,5 раза. Сейчас на прилавках массово представлены именно импортные арбузы и дыни. Как только в магазины начнут активно поступать отечественные арбузы и дыни в большом количестве, цены резко снизятся, добавил он.