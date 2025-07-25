Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:52, 25 июля 2025Экономика

Цены на арбузы в России упали

«Ъ»: Цены на арбузы в РФ снизились от 1 до 5 процентов на фоне падения спроса
Вячеслав Агапов

Фото: Pixabay

Цены на арбузы в РФ снизились от 1 до 5 процентов на фоне падения спроса. Об этом со ссылкой на представителей отрасли сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают эксперты, спрос на арбузы упал на 15 процентов в годовом выражении, а на дыни — вырос на семь процентов. По словам руководителя проекта «Ягодная академия» Ирины Козий, тенденция связана со стремлением потребителей сократить расходы.

По данным NTech, на неделе 14–20 июля средняя розничная стоимость арбуза составила 47,9 рубля за килограмм. В недельном выражении цены упали на восемь процентов, в годовом — на один. Стоимость дынь снизились на девять и пять процентов соответственно, до 106,7 рубля за килограмм.

По мнению Козий, на цены мог повлиять одномоментный рост предложения. Из-за июльской жары в продажу одновременно поступили сорта арбузов с разными сроками созревания. Однако снижение цен из-за затоваривания не продлится долго: издержки производителей, в том числе на рабочую силу, постоянно растут.

«Обычно на пике сезона, в августе, розничные цены снижаются на 20–30 процентов по отношению к июлю, но в этом году такого эффекта может не быть», — предупреждает она. Стоимость бахчевых сейчас, по мнению эксперта, находится на минимальном уровне для текущего сезона.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ранее предполагал, что в течение июля стоимость дыни может снизиться в полтора, а арбуза — в 2-2,5 раза. Сейчас на прилавках массово представлены именно импортные арбузы и дыни. Как только в магазины начнут активно поступать отечественные арбузы и дыни в большом количестве, цены резко снизятся, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен. Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами

    Медведицу-людоедку тайно привезли и выпустили в Германии

    Приговор генерала Попова пересмотрят

    Цены на арбузы в России упали

    Момент взрыва беспилотника над российским городом сняли на видео

    Патрушев обвинил Британию в попытке сорвать переговоры США и России

    Арестованы принадлежащие основателю «Русагро» Мошковичу миллиарды

    В России захотели ужесточить контроль за заправками

    Боец СВО Салют предрек изменение характера терактов в будущем

    Турист описал отсутствие россиян в Гватемале словами «они сюда точно не поедут»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости