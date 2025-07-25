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21:09, 24 июля 2025Мир

В Германии высказались о планах НАТО на войну с Россией

Экс-депутат АдГ Петерсен: НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Североатлантический альянс (НАТО) намерен воевать с Россией до последнего украинца. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделилась экс-депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен.

«Нужно понимать, что страны НАТО будут воевать с Россией до последнего украинца. И здесь нужно еще задать вопрос украинцам: нужно ли им это?» — заявила политик. Она также отметила, что Украина важна для политики НАТО, однако граждане Украины для западных стран не играют никакой роли.

Кроме того, Петерсен подчеркнула, что допускать, чтобы украинцы действовали против России в интересах западных стран, нельзя.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не строила планов по нападению на ЕС или НАТО.

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