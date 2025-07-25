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19:27, 25 июля 2025Моя страна

В Калининграде задали модный тренд в одежде

В Калининграде разработали коллекцию одежды с балтийским янтарем
Мария Винар

Фото: Артем Килькин / Коммерсантъ

В Калининграде задали модный тренд в одежде. Соответствующее сообщение появилось на сайте регионального янтарного комбината Ростеха.

Мастера разработали коллекцию одежды под названием «Русская душа», в которой объединили традиционный русский стиль с янтарем. В первую очередь в ней представили валенки из овечьей шерсти. На каждую пару ушло от трех до 15 граммов самоцвета в виде декоративных бусин. Кроме того, специалисты сшили зимние кокошники с варежками и украсили их натуральным балтийским камнем, возраст которого превышает 40 миллионов лет.

В пресс-службе отметили, что мастера впервые решили сочетать в своей работе мех с балтийским самоцветом. Коллекцию планируют пополнить кафтанами, сарафанами, телогрейками и косоворотками. «Каждый янтарный элемент, прежде чем стать частью орнамента, прошел сложную технологическую обработку — от автоклава до сверления. Над коллекцией работали лучшие мастера Дома янтарной моды. Результаты творческих экспериментов мы представим на первом в истории форума модном показе одежды с янтарем», — рассказала заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге захотели создавать особенную одежду для ветеранов специальной военной операции (СВО).

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