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13:07, 25 июля 2025Бывший СССР

В Кремле не увидели точек соприкосновения с позицией Киева

Песков: Проекты меморандумов России и Украины диаметрально противоположны
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Проекты меморандумов России и Украины диаметрально противоположны. Об отсутствии точек соприкосновения с позицией Киева заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас подходы к проектам меморандума, которыми обменялись во время второго раунда [переговоров], диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа», — заявил он.

Ранее в Кремле поставили под сомнение встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера объяснил, что их встреча должна поставить точку в урегулировании конфликта.

Зеленский ранее высказался о возможной встрече с Путиным. По его словам, для этого нужна «повестка дня».

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